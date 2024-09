Terremoto al largo delle Egadi trema la terra tra Trapani e Palermo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) È stato un risveglio brusco questa mattina tra le province di, svegliate alle 5:00 all’alba da una scossa didi magnitudo 4.1, registrato dall’Ingv, l’Istituto di geofisica e vulcanologia.alL’epicentro delè stato registrato in mezzo al mar Tirreno alIsole, a nord di Levanzo, ad una profondità di un chilometro dinanzi alla costa trapanese. La scossa è stata di tipo ondulatorio ed è stata avvertita distintamente fino ae nelle zone limitrofe a. Numerose le telefonate dei cittadini impauriti ai vigili del fuoco, che comunque erano già stati allertati insieme alla protezione civile per valutare i danni a cose o persone. Fortunatamente, per il momento, i vigili del fuoco e i carabinieri non hanno segnalato danni particolari né a cose né a persone.