I Patagarri dai mercati rionali a X Factor | Siamo qui per le nonnine milanesi

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano – "qui per tutte ledei, che ci facevano i complimenti e ci dicevano ‘Ma perché siete qua ? Andate da qualche altra parte”. Così i, quintetto jazz tutto meneghino, ha fatto il suo debutto alle Audition di X, facendo breccia nel cuore del pubblico (che tributa una standing ovation) e anche dei quattro giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Il nome della band è un omaggio al trio (anche questo made in Milan) di Aldo, Giovanni e Giacomo. “Questo nome è definitivo?” chiede Achille Lauro, “Beh ormaiqui” commenta il gruppo poco prima dell’esibizione, sulle note di “Via con me” di Paolo Conte. Al termine dell’esibizione la band milanese incassa quattro sì, convinti. "Mi avete catapultata in un fumoso locale anni Trenta, vedevo tutto grazie a voi. Bravi” ha commentato Paola Iezzi.