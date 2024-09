Daremo orologi anti-aggressione al personale sanitario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Le aggressioni alsono un problema urgente in tutto il Paese, ma in Lombardia chi indossa un camice potrebbe a breve essere dotato di un dispositivo simile agli smartwatch sperimentati lo scorso anno in alcune grandi città per le donne vittime di violenza, che consentono di chiamare i carabinieri solo spingendo un tasto. Lo ha annunciato ieri l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: "Abbiamo in cere di fornire aldispositivi indossabili, fatti come uno, in modo da poter allertare in tempi rapidissimi la vigilanza in caso di necessità – ha spiegato –. In Lombardia già l’anno scorso abbiamo chiesto al ministro dell’Interno tutte le coperture, le tutele e le assicurazioni possibili, e siamo in contatto con i prefetti perché garscano una stretta collaborazione con le forze dell’ordine dei territori.