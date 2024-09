Assisi in 3mila alla Marcia della Pace L’obiettivo | Fermare le stragi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)(Perugia), 21 settembre 2024 – Circapersone hanno partecipatoda Santa Maria degli Angeli ad"dopo 940 giorni di guerra in Ucraina e dopo 350 giorni di massacri a Gaza", come ricordato dagli organizzatori. L’iniziativa è stata aperta da 300 bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia, per la prima voltaguida del corteo. Unadi quasi 4 chilometri, con lo slogan "Prima di tutto la", ridotta rispettoclassica Perugi- di 24 - e preparatoria a quella del 12 ottobre 2025 che sarà "la più grandePerugi" come annunciato da Flavio Lotti, presidente Fondazione Perugiper la cultura. A sorreggere lo striscione "Prima di tutto la" una rappresentanza di 40 giovani che lavoreranno per un anno con gli organizzatori e che saranno preparati per diventare promotori di