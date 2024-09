A Cerro il polo d’eccellenza della chirurgia robotica | viaggio nell’astronave di Ab Medica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)Maggiore (Milano) – Un po’ futuristica astronave e un po’ inespugnabile rifugio, è impossibile non notare la sede dell’azienda a lato delle corsie dell’autostrada Milano-Laghi quando si attraversa l’abitato diMaggiore: l’edificio è in realtà uno scrigno che nasconde tecnologia, ricerca e innovazione, caratteristiche che hanno trasformato Abin un riferimento nel mercato europeo per le tecnologieli mininvasive, lae la digital health. Oltre 400 dipendenti equamente divisi tra uomini e donne (capofila di un gruppo internazionale con più di 650 dipendenti in cinque Paesi europei), un fatturato che supera i 230 milioni di euro e una solida guida, Abfesteggia i 40 anni e ha ricevuto ieri la visita del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e del direttore generale, Alessandro Scarabelli.