L' Empoli è inarrestabile | 2-0 al Cagliari e un altro balzo in classifica

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – L’non si ferma più. Con una prestazione autorevole, gli azzurri sconfiggono 2-0 ilall’Unipol Domus nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie A portandosi momentaneamente al secondo posto della, assieme al Napoli, con 9 punti. La vittoria porta la firma dei “gemellini del gol” Colombo ed Esposito, davvero bravi a sacrificarsi e concretizzare. Per ildell’ex Nicola, la contestazione dei tifosi rossoblu, insoddisfatti di questo inizio di stagione. Il tecnico empolese D’Aversa torna in panchina dopo la squalifica e sceglie il 3-5-2. In campo Anjorin per Maleh, out a causa di un risentimento all’adduttore. Ancora fuori Fazzini, infortunato. Al 7’ il primo tentativo è empolese, con Pezzella che calcia in diagonale in piena area dalla sinistra: pallone sull’esterno della rete.