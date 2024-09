Gianluca Briganti chi è il nuovo velino di Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Grandi novità sul bancone dila! Per la prima volta nel TG satirico di Antonio Ricci ci sarà una “gender equality” sul ruolo delle veline/dei velini: saranno una ragazza e un ragazzo. Lei è la ligure Beatrice Coari, lui il toscano. Ma chi è, da dove viene e che tipo di vibes porterà ala: biografia, età, origini, curiosità sul ballerino Tra le novità di2024,è un ballerino, attore e performer. Ha 37 anni, è nato a Viareggio da padre napoletano e madre cilena, da cui ha imparato la forza del ritmo e della musica. Dopo essersi diplomato nel 2010 al “Mas”, Music Arts & Show a Milano, ha preso parte a numerosi musical come Flashdance, Cats, La famiglia Addams, Tarzan, The Bodyguard e Dirty Dancing, in cui ha interpretato proprio l’iconico ruolo di Johnny.