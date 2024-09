Centro sportivo gialloblù via libera ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La nuova casa del Modena può finalmente sorgere. E’ arrivato infatti ieri l’ultimo viadel lungo percorso burocratico per ilche sorgerà a Bagazzano. Il Consiglio Comunale di Nonantola, riunito in sessione straordinaria presso la Sala del Tempo dell’associazione "La Clessidra", ha approvato il progetto e la relativa variante alla pianificazione urbanistica generale, potendo contare su un’ampio consenso che ha unito maggioranza e opposizione. Si è dunque chiuso un lungo iter iniziato con la presentazione del progetto da parte del Modena a giugno del 2023 e passato fra i vari step amministrativi, da ultimo quella della conferenza dei servizi che a luglio aveva fatto "sbottare" il patron canarino nel ritiro di Fanano, quando confessò ai microfoni di essere "sorpreso e amareggiato" per un viache non arrivava.