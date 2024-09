Regeni la testimonianza di Minniti | Da Egitto depistaggi per coprire gli 007 per noi non era possibile accettare le verità proposte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Sono partito” per l’“con il convincimento che fossero stati gli apparati egiziani ad avere responsabilità sulla morte di Giulio, preceduta dal suo sequestro e dalle torture. La convinzione scaturiva da un’esperienza personale e da informazioni scambiate con l’intelligence di altri Stati. L’8 marzo inmi hanno tenuto un’ora e mezza per i controlli. Qualcuno voleva farmi capire che non ero il benvenuto, poi è venuto il capo del cerimoniale a prendermi”. È il racconto fatto in aula Occorsio al Tribunale di Roma da Marco, ex sottosegretario con delega ai Servizi Segreti, sentito come teste nel processo sulla sparizione, le torture e l’omicidio di Giulio, avvenuto innel 2016, nel quale sono imputati quattro 007 egiziani.