FOTO – Acerbi dopo Manchester City-Inter | Modo giusto per iniziare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Francescoha dominato Erling Braut Haaland per la seconda volta in filala finale di Champions League di un anno e mezzo fa. Il difensore pubblica un post su X riguardo alla partita. BUON PUNTO – Uscire dall’Etihad Stadium e dalla partita più difficile delle otto con un pareggio è sicuramente positivo. L’lo sa, Simone Inzaghi anche: lo 0-0 contro ilvale molto se verrà data continuità nelle prossime gare. Francescoè stato uno dei migliori in campo e ha comandato il reparto difensivo, che alla fine ha ottenuto un clean sheet con una squadra spaziale dall’altra parte. Il fidato di Inzaghi ha pubblicato un post. Fare un punto sul campo di una delle favorite, è ilperla competizione.#pic.twitter.