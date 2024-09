Asian Dub Foundation | i 30 anni al Tpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Celebrano i 30di carriera, gliDub, un gruppo nato nella Londra creativa degli’90, all’interno di una scena che venne definitaUnderground, formata da giovani musicisti asiatici di seconda generazione che rileggevano il grande patrimonio sonoro dei loro Paesi di origine attraverso i ritmi elettronici. Sino a portarlo, con successo, sulla pista da ballo. Tra vita notturna e consapevolezza sociale, la formazione arriva il 21 settembre al Tpo (via Casarini 17/5, ore 21.00) per l’unica data italiana del tour europeo- Ci raccontate come è nata e come si è sviluppata l’esperienza del vostro gruppo? "Inizialmente gliDuberano un progetto educativo, legato alla formazione musicale.