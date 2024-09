Totò Schillaci è morto lascia l’amata moglie e i figli | ecco chi sono e cosa sappiamo della sua vita privata

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Èa Palermo l’ex calciatore: il giocatore aveva 59 anni e da tempo lottava contro un tumore al colon.e i suoiè stato per anni uno dei professionisti in forza alla Juventus, ma è anche uno dei simboli delle “notti magiche” dell’Italia calcistica degli anni Novanta. Oltre a esser stato uno dei volti del mondo del pallone, l’interessato ha avuto diversi ruoli anche sul piccolo schermo. Nato ea Palermo,aveva 59 anni. Il suo vero nome è Salvatore, ma da tutti era noto con il suo soprannome. Da anni era sposato con Barbara Lombardo, vista insieme a lui proprio di recente a Pechino Express. La donna è stata la secondadell’ex calciatore, prima di lei si era unito in matrimonio con Rita Bonaccorso.