Luna Rossa oggi giornata da dimenticare doppia sconfitta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) QuartadaperPrada Pirelli che, nel corso delle semifinali di Louis Vuitton Cup, ha subito una. Nella prima regata l’AC75 tricolore è caduto dai foil all’ingresso del terzo gate a causa del poco vento finendo in seguito fuori dal campo di gara e venendo così squalificato. Ciò ha portato al secondo successo per NYYC American Magic che ha riaperto la corsa alla finale in vista della seconda prova didopo l’equipaggio italiano ha rotto il carrello della randa quando si trovava dovendosi ritirare e concedendo il terzo punto agli statunitensi che ora si trovano sul 4-3.