LIVE Youth America’s Cup 2024 in DIRETTA | torna il vento a Barcellona Inizia la terza regata di flotta con Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:13 Ancora problemi per Orient Express, che chiede un rinvio di 5 minuti. Si partirà dunque alle 11.20. 11:10 5 minuti alla partenza, con le imbarcazioni che man mano fanno capolino all’interno del campo di. 11:07che spira infatti dagli 11 ai 15 nodi orari nelle varie sezioni del campo di. 11:04 Buone notizie. Le imbarcazioni sono in volo sul foil. Si dovrebbe dunque partire come previsto alle 11.10. 11:01 NellaCupno in acqua gli AC40 che abbiamo conosiuto nelle regate preliminari di Jeddah e Vilanova i la Geltrù. Equipaggio dunque composto da soli 4 elementi. 10:57 Ultimi due giorni in cui ale condizioni meteo bizzarre hanno costretto il comitato diagli straordinari, con sole 4 regate disputate tra Louis Vuitton Cup eCup.