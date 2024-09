Formazione medica Donazione da 40mila euro per l’acquisto di simulatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’anestesia, uno dei momenti più delicati della pratica, quell’ assenza sensoriale indotta che per i non addetti ai lavori appare un mistero ma anche per i professionisti rappresenta una ricerca continua per garantire quell’equilibrio fatto di diversi fattori. Lae l’updating tecnologico, come in tutte le banche della medicina, è fondamentale. Vanno in questa direzione imedici avanzati in dotazione ad Unimore grazie ad unadi 40 milada parte della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero. Si tratta di dispositivi utilizzati per l’addestramento pratico in anestesiologia, fondamentali sia per gli studenti che per anestesisti già formati.