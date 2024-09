Ecco il verdetto sul pm del caso Yara dopo la denuncia di Bossetti | doccia gelata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

È stato archiviato il procedimento che vedeva indagata per frode processuale la pm del caso Yara Gambirasio, Letizia Ruggeri, a Venezia. Le indagini erano partite da una denuncia di Massimo Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne scomparsa nel 2010, contro un giudice e una cancelleria della Corte d'assise di Bergamo in ordine ai reperti del processo che portarono alla sua condanna. Il gip di Venezia, di fronte a una richiesta di archiviazione, aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati del pm. Poi in un secondo momento i legali di Bossetti si erano opposti all'archiviazione, che invece il gip di Venezia ha disposto.