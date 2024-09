Stangata autunnale da 3 000 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Ammonta a circa 3.000quella che Federconsumatori annuncia come una "per le famiglie riminesi". L’inflazione a Rimini segna ad agosto un + 1,7% su base annua, uno 0,6% in più rispetto al dato nazionale. "Si è purtroppo consolidata per il nostro territorio una inflazione più alta rispetto alla media nazionale, che colpisce il reddito e le capacità di spesa delle famiglie riminesi, in particolare quelle più esposte dal punto di vista sociale". Ad attendere le famiglie "una serie di spese che l’autunno porta con se". L’Osservatorio Federconsumatori ha calcolato l’importo: "Nonostante i costi di abitazione, acqua, elettricità, gas registri un meno 1,2% , la spesa complessiva per i mesi autunnali aumenta e si prospetta, infatti, un autunno caldo sul fronte dei costi familiari".