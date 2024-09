Huw Edwards storico conduttore della Bbc condannato per pedopornografia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Huw, che per anni è stato il giornalista di puntaBbc, è statoieri, 16 settembre, a sei mesi di reclusione con la condizionale e ad un percorso di psicoterapia per possesso di immagini pedopornografiche. L’exdel telegiornaleBbc, 63 anni, si era dichiarato colpevole a luglio, evitando così un lungo processo sotto i riflettori. Rischiava fino a dieci anni di prigione, ma il giudiceWestminster magistrates court ha tenuto conto dei suoi problemi psicologici e del suo “sincero rimorso”. “La sua reputazione è andata in frantumi”, gli ha detto il giudice Paul Goldspring durante la letturasentenza. Durante l’udienza l’avvocato di, Philip Evans, ha affermato che il suo cliente riconosceva la “natura ripugnante” delle immagini in suo possesso e si diceva “profondamente dispiaciuto”.