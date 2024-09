Francis Ford Coppola | l' anteprima di Megalopolis in preapertura della Festa del Cinema di Roma 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) L'italiana di, alla presenza del regista, animerà ladeldie di Alice nella città. Lunedì 14 ottobre le porte di Cinecittà si spalancheranno per ospitare l'italiana di, mastodontica creazione di, che interverrà per animare ladeldie di Alice nella città. Distribuito in Italia dalla Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar a partire dal 16 ottobre, il film sarà introdotto dallo stesso. La serata potrà essere seguita in diretta streaming anche nella Sala Petrassi dell'Auditorium ParcoMusica Ennio Morricone per permettere agli accreditati e al pubblicodeldi assistere al lancionuova fiaba visionaria immaginata dal regista.