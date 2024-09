Aulla capitale dello sport Un giorno da atleti per tutti | Il nostro elisir di benessere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024): domenica le vie della città sono state invase da grandi e piccini, appassionati di, arrivati per provare tantissime discipline e attività, tra esibizioniive, lezioni di fitness, spettacoli per tutte le abilità. L’evento è stato organizzato dalla Consultadel Comune di, in collaborazione con il Comune di, Pro Loco Città di, Avis, Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra, Pubblica Assistenza Croce Bianca, con il patrocinio di Regione Toscana e Coni. E’ stata una giornata di puro divertimento e adrenalina, l’intenzione è stata quella di favorire la praticaiva come dimensione fondamentale per ilinteriore, sociale e fisico dii cittadini.