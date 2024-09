Teo Mammucari torna in tv con Lo spaesato | anticipazioni e curiosità della sua nuova trasmissione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo l’esperienza in chiaroscuro a “Ballando con le stelle”, Teoin tv con unatutta sua, “Lo“, in onda questa sera 16 settembre. Il conduttore andrà a visitare piccoli borghi italiani, dove la vita scorre molto più lentamente rispetto alla quotidianità freneticacittà., col suo stile provocatorio, dissacrante e ironico, racconterà dal suo punto di vista gli aneddoti e le tradizioni del posto, concludendo sempre con una lunga riflessione sulla sua esperienza. “Lo”, tutte leLo spettacolo unirà la scoperta dei tanti borghi italiani che impreziosiscono il territorio del Belpaese e la comicità dissacratoria di Teo, che in una recente intervista aveva detto di volere un programma tutto suo, dove potersi divertire e fare ciò che desidera.