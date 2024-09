Scandalo Puglia altri appalti alla società del fratello di Emiliano FdI | Schlein non ha nulla da dire?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sirga lodell’appalto, anzi degli, della Regionesrl,che fa capo aldel governatore Michele. Il plurale diventa d’obbligo, dopo che la Gazzetta del Mezzogiorno ha rivelato l’esistenza di ulteriori affidamentittida enti pubblici nel corso del 2024. Uno, come quello che ha dato il via allo, fa sempre capo al Consiglio regionale per la fornitura di arredi. L’appalto è stato poi revocato da una funzionaria “quando è venuta fuori la notizia del primo”, hanno spiegato gli uffici del Consiglio al quotidiano, che calcola in giovedì scorso la data in cui potrebbe esserci stata la retromarcia. Dunque, una corsa a mettere una pezza, che non muta la sostanza della vicenda.