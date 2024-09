Dimarco stop muscolare A rischio Manchester City-Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si ferma Federico. L’esterno dell’ha avuto un problema. A– spiega Sky Sport – la trasferta in Champion League.– Dopo la serata negativa di ieri sera al Brianzeo contro il Monza, in casaarriva la prima doccia gelida. L’rischia di dover fare a meno – come spiegato da Andrea Paventi di Sky Sport – di Federico. Per l’esterno nerazzurro si tratta di un affaticamento ai flessori della coscia destra. Questorischia dunque di stravolgere le carte in tavola. Pertrasferta acontro ilin forte dubbio. La decisione però, sarà presa nella giornata di domani dopo la rifinitura ad Appiano Gentile.