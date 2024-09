LIVE Italia-Portogallo 0-4 Europei beach soccer 2024 in DIRETTA | azzurri sempre più sotto nel punteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8? Poche occasioni in questo terzo tempo, tanta fretta da ambo i lati. Ciò ovviamente va tutto a favore del. -9? Ora ilabbassa il ritmo e prova ad ammazzare la partita. L’non sembra aver i mezzi per reagire. -10? Adesso si fa titanica l’eventuale impresa che glidovrebbero compiere. -11? GOL! BE’ MARTINS! Casapieri, posizionato a centrocampo per impostare, si addormenta e concede il pallone al numero 10 che, dopo un paio di finte, trova il buco per andare a segno.0-4! -12? INIZIA IL TERZO TEMPO! 18.55che sicuramente ha alzato illlo del suo gioco, in particolare in fase di riaggressione, permettendosi così di gestire la palla in maggior quantità. Adesso però bisogna trovare la via della porta per provare a riaprire l’incontro.