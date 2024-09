Batman & Robin | la foto della reunion a sorpresa dei due villain

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman hanno posato insieme per un selfie entusiasmando i fan. Unache potrebbe mettere in allarmee tutta Gotham City: Mr. Freeze e Poison Ivy si sono riuniti improvvisamente. Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman hanno posato insieme per una nuovapubblicata sul profilo Instagramstar di Terminator. Unache ha richiamato alla memoria il duo malvagio didel 1997. Sono state proprio le due star a riferirsi al film di Joel Schumacher, con la didascalia scritta da Schwarzy:"Freeze e Ivy di nuovo insieme. Attento". Coppia di"La nostalgia è un sentimento potente. Grazie per questo post, Arnie!" ha scritto un