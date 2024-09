Pattinaggio artistico | Tali-Lafornara incantano Bangkok e centrano le Finali Junior Grand Prix

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Una notizia bellissima. Noemi Maria-Noahsi sono qualificati ufficialmente per ledel circuito ISU2024-2025 didi figura che si svolgeranno a Grenoble a dicembre. L’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dopo che i due danzatori azzurri hanno vinto con ampio margine la tappa di, terzo appuntamento del calendario, conquistando così il secondo successo nella rassegna itinerante dopo quello di Riga. Davvero notevole l’impatto del binomio tricolore, abile ad allargare ulteriormente il già largo vantaggio ottenuto nella rhythm dance confezionando una free dance di alto profilo, contrassegnata da un GOE positivo in tutti e sette gli elementi presentati, con nota di merito per la sequenza di twizzles (livello 4), per la sequenza di passi in diagonale (livello 2) e per la conclusiva difficoltà coreografica.