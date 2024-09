Parisio | Napoli Neres e McTominay grandi acquisti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Gianni, giornalista di PassioneInter, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:, Quali saranno le scelte di Inzaghi dal 1? contro il Monza? “Domani ci sarà ampio turnover, perché oltre al Monza, ci saranno Manchester City e Milan. Sommer; Pavard, De Vrij, C.Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi”. Come si fa a restare concentrati sul Monza quando mercoledì ci sarà l’esordio nella nuova Champions in casa del Manchester City? “Inzaghi è sempre stato abituato a ragionare partita dopo partita. Chiaramente il pensiero c’è, la partita è di prestigio e tutti i punti a disposizione possono essere decisivi visto che la nuova formula è una sorta di campionato. Ma c’è lo scoglio Monza da superare per iniziare ad intraprendere il percorso per mantenere la vetta della classifica.