Milano bimba di 2 anni vola fuori dall’auto | il seggiolino si era sganciato

(Di sabato 14 settembre 2024) Terribile incidente nei pressi di Gessate, comune che si trova in provincia di. Unadi dueè finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata sbalzatasulla quale si trovava. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Stando a quanto ricostruito dopo i primi approfondimenti, un’automobile stava percorrendo la strada provinciale 216 Masate-Gessate. Sembrerebbe che si sia sganciata la cintura deldove si trovava la piccola e in curva siatadal mezzo finendo poi sull’asfalto. Non è chiaro però se abbia aperto lei la portiera o se si sia spalancata da sola o ancora se siatadal finestrino.Leggi anche: Helen morta per un intervento al seno: il racconto del medico che l’ha operata Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.