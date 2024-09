The Americans la spiegazione del finale della serie tv perché Paige è scesa dal treno?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024) The, ladeltv,dal? Ildi Theè stato unemozionante che ha sconvolto la vita dei suoi protagonisti. Ambientata durante la Guerra Fredda negli anni ’80, Philip (Matthew Rhys) ed Elizabeth Jennings (Keri Russell) sono spie russe del KGB che si fingono una coppia americana sposata con i loro figli americani, la figlia(Holly Taylor) e il figlio Henry (Keidrich Sellati). Laesplorava i conflitti di Elizabeth e Philip tra il dovere e la famiglia e il nascondere il loro vero lavoro al loro vicino, l’agente dell’FBI Stan Beeman (Noah Emmerich). I finali di stagione di Thesono sempre stati di alto livello, ma “START”, l’episodiosesta stagione di The, è particolarmente intenso, unsuperbo per un grande dramma di spionaggio.