Gianluca Iacono l’insalata di arance della nonna e lo street food

(Di venerdì 13 settembre 2024) È la voce di Vegeta, l’amatissimo e odiatissimo principe del Saiyan in “Dragon Ball”, di Marshall Eriksen, uno dei protagonisti di “How I met your mother”, di Gordon Ramsay, l’irascibile cuoco di “Hell’s Kitchen”, e di tanti, tantissimi altri personaggi del cinema etelevisione., attore e doppiatore, è nato a Torino, ma le sue radici sono in Sicilia. Per i suoi fan e per tutti quelli che sono cresciuti a pane e Dragon Ball,è «la voce dell’infanzia». Ma la sua di infanzia ha l’accento e il profumoSicilia. Una Sicilia che ha incontrato da bambino in casa dei suoi nonni paterni, Carmela e Giovanni, a Torino: «Mio nonno era un uomo dell’Ottocento, fa un po’ impressione dirlo, ma era nato nel 1896 vicino a Ragusa, mentre la, del 1904, veniva dalla provincia di Agrigento.