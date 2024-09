Consar largo ai giovani | Progetto a lungo termine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Sono ragazzi che stanno mostrando grande attitudine al lavoro e grande desiderio di crescere sotto tutti i punti di vista". Coach Antonio Valentini ha presentato così gli schiacciatori Hampus Ekstrand e Simone Bertoncello. "La prima impressione – ha commentato il ventunenne svedese Ekstrand, 1° scandinavo a vestire la maglia di Ravenna – è stata incoraggiante, il contesto è bello, la squadra è giovane, e mi sembra di stare in famiglia. Dopo i 2 anni a Taranto in Superlega, per me è la terza stagione in Italia. La differenza col livello tecnico del volley svedese è significativa. Con la nazionale del mio Paese, nel corso dell’estate abbiamo giocato 2 gare per le qualificazioni agli Europei, perdendo 2-3 in casa contro la Svizzera, ma vincendo 3-0 in Spagna, piazzando un risultato molto importante".