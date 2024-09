Ahmedhodzic lascia la Bosnia il padre attacca | Sua moglie usa la magia nera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il difensore dello Sheffield United, Anel, ha deciso definitivamente di tagliare i ponti colMirsad e lo ha fatto con una lunga dichiarazione che riprende alcune affermazioni del genitore in una recente intervista. C’è da premettere che il calciatore hato da poco la nazionale della, stanco degli insulti e della scarsa attenzione dello staff alla salute dei giocatori, ed è salito alla ribalta per essersi convertito all’Islam e per essersi rifiutato di indossare una fascia arcobaleno in sostegno del movimento Lgbtq+. Ildiha detto che in realtà , dietro all’addio alla nazionaleca del figlio, ci sarebbe l’influenza dellae della suocera: “Praticanonei suoi confronti per tenerlo lontano dal calcio, non lo considero più mio figlio”.