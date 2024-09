Scuola in Lombardia allarme supplenze | L’80% dei posti del sostegno a personale non specializzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano – Anno scolastico 2024/25 al via in. E non mancano i problemi. Massimiliano Sambruna, segretario generale della Cisldi Milano Metropoli, ha lanciato l’: in regione l'80% deimessi a disposizione per l'insegnamento difinisce per essere coperto danon, e la tendenza non sembra destinata a migliorare. "L'Ufficio scolastico regionale - spiega Sambruna - ha autorizzato circa 12.500aggiuntivi in deroga entro il 31 agosto, in risposta alle numerose certificazioni di disabilità sopraggiunte dopo la chiusura delle iscrizioni. Ma ilqualificato scarseggia, e così le scuole si vedono costrette a coprire queste posizioni con docenti privi della necessaria formazione". Nel primo bollettino dell'anno scolastico appena iniziato, dice Sambruna, "erano conteggiati sia i 3.