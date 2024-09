MTV VMAs Orlando Bloom premia la compagna Katy Perry | tutti pazzi per la dedica d’amore – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – E’ consuetudine che sia un collega musicista a consegnare il premio ‘alla carriera’ degli MTVMusic Awards, ma perè stato deciso diversamente. La popstar ha ricevuto il Michael JacksonVanguard Award (assegnato per il profondo impatto avuto da un artista nella cultura pop grazie alle proprie canzoni e ai propriclip) dalle mani del suo compagno. L’attore britannico, noto per il ruolo di Legolas in ‘Il signore degli anelli’ e per quello di Will Turner in ‘Pirati dei Caraibi’, ha presentato la partner in un discorso pieno di amore e orgoglio, apprezzatissimo sia dal pubblico presente sia dai fan che hanno seguito gli MTVda casa. Subito doposi è esibita in un medley dei suoi successi e poi, prima di ritirare il premio e tenere il suo discorso di ringraziamento, ha dato un lungo bacio asul palco.