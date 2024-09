Le coppie di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo aver annunciato i tredici concorrenti e presentato i maestri, tra i quali spiccano sei new entry, Milly Carlucci ha svelato leche scenderanno in pista nella diciannovesima edizione dicon le. Sono infatti incominciate le prove in sala dei nuovi protagonisti del talent show, in onda da sabato 28 settembrein prima serata su Rai 1. La prima coppia ad essere stata annunciata, in diretta a Unomattina, è quella formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. La seconda è composta dalla conduttrice Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, new entry negli insegnanti del programma. L’ex velina Federica Nargi è stata invece affiancata a Luca Favilla, il comico Francesco Paolantoni farà coppia con la ‘storica’ Anastasia Kuzmina e Luca Barbareschi potrà contare sugli insegnamenti di Alessandra Tripoli.