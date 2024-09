Kostas Endless Love Piazzapulita o Chiambretti? La tv del 12 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 12su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “”. Verranno proposti due episodi: nel primo, il commissarioCharistos interrompe le vacanze per indagare sul ritrovamento di un cadavere dopo una scossa. Ma deve occuparsi anche della scomparsa di una coppia di giovani albanesi. Nel secondo, la giornalista Ghianna Karaghiorghi viene trovata morta.cerca di capire chi ha messo a tacere la donna e perché proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre. Su RaiTre alle 21.20 inizierà la nuova edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Pieroracconta e celebra le donne in un comedy show, insieme a personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura, con collegamenti a sorpresa, sondaggi e contributi dagli archivi Rai. Su Canale5 alle 21.