In Sicilia mancano gli autobus 7mila studenti rischiano di non andare a scuola

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 settembre 2024) A settembre 650milani iniziano la, madi loro non riusciranno ad andarci in. A farne le spese sono soprattutto i più svantaggiati, cioè quelli che abitano in comuni senza unalocale, e che devono necessariamente spostarsi per studiare. La crisi dell’azienda dei trasporti della, Ast, riguarda tutta la regione, ma ha un impatto sproporzionato sul diritto allo studio dei giovani. La situazione a Palermo e Catania A Palermo e Catania un bus su tre è fermo a causa dei guasti. Nel capoluogo di regione su 120una cinquantina sono fermi, e quelli che sono in servizio saltano le corse frequentemente. Come raccontato su Catania Oggi, nella giornata di mercoledì 11 settembre a Palermo sono saltate 37 corse, a Catania 18, e a Messina 5.