Cremonese parole al miele di Ciofani | sono un figlio di Cremona

(Di giovedì 12 settembre 2024) Danielcontinua ad esaltare laanche dopo l’annuncio dell’addio al calcio. Il dirigente ha parlato del suo nuovo ruolo in società. “Mi devo abituare anch’io al fatto di non essere più un giocatore, ancora oggi ogni volta che incontro qualche tifoso in strada ae mi dicono è il capitano, devo correggerli con ex capitano”,state le primein una puntata speciale de “Il grigio e il rosso”. Sul futuro: “mi piacerebbe intraprendere una carriera dirigenziale con potere decisionale, ma a modo mio. Non mi piace il calcio delle etichette, dei luoghi comuni, dei modi di dire. Non mi piace il like facile. Ecco, io voglio dire quello che penso, scegliendo legiuste. Il futuro prossimo sarà allaal momento,undie dellaorgoglioso di esserlo”.