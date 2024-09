L’Europa bella e impossibile di Super Mario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il report diDraghi sul futuro dell’Unione europea ha un pregio: quando i problemi si manifesteranno in forma peggiore del presente, nessuno potrà sostenere di non averli visti arrivare. Ma oggi chi ha la volontà e la forza di sostenere e realizzare quanto scritto in quelle 400 pagine? Gli applausi, del resto, sono durati un beo: Ursula von der Leyen, alle prese col rompicapo Commissione, ha già dichiarato perplessità sul debito in comune, bocciato simultaneamente dal ministro tedesco delle Finanze, Lindner. E siamo solo agli inizi. Draghi ha messo nero su bianco un altro bazooka, un altro whatever it takes. Disegna un’Unione Europea talmente solida da impedire il grand pas de deux geopolitico tra Stati Uniti e Cina, tra Occidente e Oriente.