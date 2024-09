La Roma Spalletti e il rapporto con De Rossi Totti senza freni | Io Maldini e Del Piero snobbati dai club per un solo motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Il mondo del calcio? Un po’ mi manca, ma allo stesso tempo sto bene ugualmente perché ho altre cose da fare. È normale che se fossi coinvolto in un ruolo operativo cercherei qualcosa di impegnativo e soprattutto importante”. Dirigente dellaper due anni – dopo il ritiro dal calcio giocato – poi l’addio, a causa di alcune divergenze con la società. Dal 2019, Francesconon ha più ricevuto alcuna chiamata dalgiallorosso: “A me non ha mai chiamato nessuno. Non me l’aspettavo, però siamo tutti felici, sia io che loro. I tifosi un po’ meno, ma va bene così”. Bandiera di un calcio che non esiste più, come Alessandro Dele Paolo. Tutti e tredai “loro”per unben preciso: “Noi l’abbiamo sempre detto, ne abbiamo parlato, ilè che siamo diventati ingombranti. Queste sono le risposte che ti dai.