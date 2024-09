FOTO – Barella vince il premio per il miglior gol di agosto | la perla con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nicolò, centrocampista dele dell’Italia, ha vinto ilper ilgol di. Il gran tiro al volo contro l’Atalanta è stato premiato dai tifosi sui social. LA RETE – Nicolòha siglato la rete del momentaneo 2-0 in occasione del match tra Inter e Atalanta. Il centrocampista azzurro si è reso protagonista di una grande giocata sul piano balistico per consentire ai nerazzurri di incrementare la distanza con i bergamaschi. Grazie alla sua prodezza, il calciatore dei meneghini è stato inserito tra i candidati alper ilgol del mese di. I tifosi hanno deciso di premiarlo come tale in occasione della votazione conclusasi proprio nella giornata di oggi, 11 settembre.