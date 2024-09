Tennis Navratilova si sbilancia e indica quanti Slam vincerà Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) L’era dei Big Three sembra ormai al tramonto. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno dominato ilmondiale per un ventennio, ma adesso i due padroni del circuito ATP sono Jannike Carlos Alcaraz. L’azzurro e lo spagnolo si sono spartiti equamente i quattrostagionali nel 2024, ponendo le basi per una rivalità stellare che potrebbe caratterizzare il futuro a medio-lungo termine dei tornei Major. Ad oggivanta 2 titoli in questa tipologia di eventi (Melbourne e New York 2024), mentre Alcaraz ne ha conquistati ben 4 (US Open 2022, Wimbledon 2023-2024, Roland Garros 2024). La carta d’identità è dalla loro parte, infatti Jannik ha 23 anni (ma ha cominciato più tardi a giocare rispetto al rivale iberico) e Carlos addirittura 21. “Credo chearriverà in doppia cifra, e lo stesso vale per Alcaraz.