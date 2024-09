Provocazione ungherese contro l' Italia Spalletti al quarto uomo | Stai sentendo? Perché? furia a bordocampo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Nervi tesi a Budapest, in Ungheria, dove si gioca la seconda partita del Gruppo B di Nations League tra Israele e. La sfida è sul campo neutro della Boszik Arena, per ovviare ai logici problemi di sicurezza in terra israeliana a causa del conflitto con Hamas nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e ai rischi legati alle rappresaglie di Hezbollah dal Libano e dell'Iran. Una situazione geopolitica che ha avuto riverberi anche sul piano sportivo. All'esecuzione degli inni nazionali, un gruppetto di tifosini al seguito della Nazionale del ct Lucianoha pensato bene di volgere le spalle al campo in segno di protesta, mentre dagli spalti si sono levati anche dei "buuu"gli israeliani. Non un bel momento, certo.