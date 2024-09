Lo scenario Varese può diventare la Coverciano dell’hockey

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Le istituzioni schierate in prima linea, l’entusiasmo alle stelle e un futuro che appare sempre più luminoso. L’hockey è sempre più al centro dello sport atanto che le autorità della Città Giardino iniziano a ragionare sulle possibilità di costruire un vero e proprio centro federale del ghiaccio. L’idea è stata lanciata dal sindaco Davide Galimberti in occasione della presentazione del roster dei Mastini, che si è tenuta alla Camera di Commercio diin vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale: "Ringrazio la società e i giocatori per quanto sono riusciti a creare in questi due anni. Ciò che fa la differenza è però l’infrastruttura. Tra pochi mesi scadrà la concessione dell’Ippodromo e, pur continuando a far vivere l’ippica, il grande complesso sportivo sarà orientato all’implementazione degli sport del ghiaccio".