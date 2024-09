Il personaggio della domenica Elia Bruzzi specialista in triplette Ecco il Balotelli del Pietrasanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)in, nuovo numero 9 delin questa stagione 2024/25. Dopo averne piantate nelle amichevoli estive non voleva esser da meno nel debutto ufficiale: cosìserviti 3 gol determinanti per la vittoria 4-2 delnella prima di campionato al “Pedonese“ contro la Lampo Meridien. Chiamato a sostituire bomber Mengali (salito in Eccellenza al Mobilieri Ponsacco dopo la grande annata passata in biancoceleste),si è subito calato nella maniera giusta nella nuova realtà per non far rimpiangere ’Il Menga’. E in attesa che l’altro grande colpo in attaccocampagna acquisti estiva pietrasantina Alessandro Remedi torni disponibile dopo gli impegni con la Nazionale di beach soccer,che a prendersi la scena e il peso dell’attacco è stato