F1 i precedenti della Ferrari a Baku Le pole position sono 4 ma la Rossa non ha ancora vinto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Uno-due cittadino per il Mondiale di Formula Uno, che si appresta a correre per due weekend consecutivi in contesti urbani. Domenica 15 settembre 2024 assisteremo al Gran Premio d’Azerbaigian, giunto alla sua settima edizione de jure. L’ottava de facto (d’altronde la denominazione di GP d’Europa, usata nel 2016, fu farsesca sia per contesto geografico che culturale). Laha un rapporto controverso con. Nessuno ha inciso come la Scuderia di Maranello in qualifica. Lo dimostra il fatto che le Rosse abbiano artigliato ben 4su un massimo di 7 a disposizione. Cionondimeno, il Cavallino Rampante non èriuscito a primeggiare in gara! I migliori risultatidue secondi posti, centrati da Sebastian Vettel nel 2016 e da Kimi Räikkönen nel 2018.