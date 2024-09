Cugini | Inter e Milan situazione stadio paradossale Una cosa ha influito in negativo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024), ospite durante la trasmissione di Sportitalia, ha espresso la propria opinione riguardo gli stadi di proprietà di. PARADOSSO – Mimmoè scettico riguardo i progetti sul nuovo impianto delle dueesi: «Nuovo San Siro? Laè chehanno preso dei terreni, ma c’è un progetto di ristrutturazione di San Siro che però resta fermo. Siamo semplicemente al terreno opzionato con accordi con i comuni, ma poi dopo ci vogliono almeno 2-3 anni per la costruzione del nuovo impianto come minimo. Chissà quanto tempo ci vorrà ancora. Questo è un problema che nasce anche dai troppi cambi di proprietà: aldopo Berlusconi ci sono stati dei cambi di proprietà, lo steso vale all’dopo Massimo Moratti. Per fare queste cose ci vuole uno staff che va avanti dritto in questa».