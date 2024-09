Come ha detto Lupo lo faccio | Affari Tuoi come nasce il disastro di Sandy

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L'ultima puntata diandata in onda domenica 8 settembre è stata commentatissima sui social.vi abbiamo raccontato la protagonista della serata è statache ha portato a casa zero euro nonostante i ripetuti consigli di Stefano De Martino. La partita è cominciata bene per poi perdersi in un groviglio di scelte sbagliate da parte della concorrente. Il famoso pacco numero 3 pescato a inizio puntata è stato poi scambiato con il pacco numero 12. Uno scambio davvero fatale e insensato. La concorrente, nonostante le sollecitazioni di Di Martino, si è rifiutata di aprire subito il pacco numero 3 dopo il cambio. Ciò le avrebbe permesso di interpretare in modo corretto le offerte e le parole del dottore nel corso del finale di puntata.