Nations League Israele-Italia 1-2 | Frattesi e Kean fanno volare gli azzurri

(Di lunedì 9 settembre 2024) Budapest (Ungheria), 9 settembre 2024 - Alla Bozsik Arena di Budapest l'gonfia il petto, e non è un modo di dire: proprio un tocco di petto diapre le marcature contro, chiuse dalla zampata diprima che nel finale Abu Fani dimezzi lo svantaggio. Per glinel recupero c'è da soffrire più del previsto, ma alla fine nessun altro colpo di scena intacca una vittoria che li proietta in cima al Gruppo 2 di, dando continuità dopo il grande acuto in casa della Francia. Dunque, missione compiuta per la Nazionale di Spalletti, che si ritroverà il 10 ottobre per sfidare il Belgio, intanto sconfitto proprio dai transalpini.