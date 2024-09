Disoccupato a 61 anni e presto anche senza casa | l’appello disperato alle istituzioni pontine del signor Walter

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Buongiorno mi chiamo Giulianie, tra poco, io e la mia famiglia non avremo più un tetto”. Inizia così, in modo choccante ecommovente, il messaggio che questoe ha affidato alla pagina facebook LatinaPress.it nella speranza che, attraverso questo mezzo, il suo messaggio potesse essere raccolto da chi di dovere. Il messaggio dicontinua con un tono che non si discosta molto dall’incipit: “Ci siamo rivoltidalla sindaca Celentano all’assessore Michele Nasso ai servizi sociali ma a nulla è valso , a parte i contatti coi servizi sociali non ci e stato possibile nemmeno fissare un appuntamento per spiegare la nostra situazione aii sopra citati. lo ho quasi 61e per il mondo del lavoro non esisto.